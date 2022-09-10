Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Як зазначається, 7 вересня українські військові звільнили с. Гракове у Чугуївському районі. Після деокупації місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.
"9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронці виявили два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.