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Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

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У звільненому від окупантів селищі на Харківщині виявлено два тіла цивільних зі слідами катувань. За цим фактом розпочато провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Як зазначається, 7 вересня українські військові звільнили с. Гракове у Чугуївському районі. Після деокупації місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.

"9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронці виявили два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

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Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 01
Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 02
Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 03
Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 04
Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 05
Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 06
Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 07

Топ коментарі

  • Чайка Київ
  • Вася Шевченко f77d76ba
    оце і є різниця між дикою ордою і нашими ЗСУ...
    рашисти цивільних катують, а наші їх вояк з їхнії палаючих танків рятують, ризикуючи своїм життям
  • Петро Якимчук c52484dc
    Щеневтіка буковельського з дємаком і верещучкою туди направити подивитись на цих вбитих в тому числі і з їх вини.
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