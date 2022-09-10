Чарльза III офіційно оголосили королем Великої Британії. ФОТОрепортаж

Рада з престолонаступництва на церемонії у Сент-Джеймському палаці у Лондоні 10 вересня офіційно оголосила сина спочилої Єлизавети II Чарльза монархом.

Історична церемонія вперше транслювалася на телебаченні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Сам король спочатку не був присутній, але приєднався до другої частини церемонії, щоб провести своє перше засідання таємної ради.

Секретар таємної ради Річард Тілбрук оголосив Чарльза "королем, головою Співдружності, захисником віри", перш ніж виголосити "Боже, бережи короля".

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Переповнений зал, де, зокрема, були королева-консорт Камілла, принц Уельський та прем'єр-міністр Ліз Трасс, повторили цю фразу.

У першому ряду глядачів стояли колишні прем'єр-міністри Великої Британії - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Девід Камерон, Тереза Мей та Тоні Блер. Разом із ними стояв лідер британської опозиції, голова партії лейбористів Кір Стармер.

Після короткої промови, у якій король віддав останню шану покійній королеві, Чарльз III з біблією в руках виголосив обітницю королівству та кожній його складовій окремо - Англії, Шотландії, Уельсу та Північній Ірландії.

Потім Чарльз III підписав документ, що засвідчує його обітницю.

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Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років.