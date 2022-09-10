Група "Барс" розвідроти 25-ї бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії. ФОТОрепортаж
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Він піде в обмінний фонд, для порятунку наших полонених героїв.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Група Барс розвідроти 25-ї повітряно-десантної бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії. Підрозділи цієї дивізії панічно тікають в різних напрямках. До речі, десантники врятували життя російському офіцеру, бо товариші його кинули, а сам накласти джгут Есмарха на свої рани він би не зміг. Тепер піде в обмінний фонд, для порятунку наших полонених героїв", - розповів він.