ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська. ФОТОрепортаж

Відпрацьовуючи інформацію щодо можливої співпраці правоохоронців з російськими окупантами у звільненій Балаклії на Харківщині, силовики встановили зрадника, який очолював "поліцейський відділок".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державного бюро розслідувань.

До окупації чоловік був одним з керівників поліції Балаклійщини, а коли прийшли російські загарбники - добровільно зголосився з ними співпрацювати та очолив окупаційний відділок.

"Після того, як Збройні сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої ЛНР. Але цього зробити не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ. Нині вирішується питання повідомлення про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. ДБР нагадує, що покарання за співпрацю з ворогом - невідворотне", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила двох зрадників у визволеному Куп’янську. ВIДЕО









Також дивіться: На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами. ФОТОрепортаж