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ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська. ФОТОрепортаж

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Відпрацьовуючи інформацію щодо можливої співпраці правоохоронців з російськими окупантами у звільненій Балаклії на Харківщині, силовики встановили зрадника, який очолював "поліцейський відділок".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державного бюро розслідувань.

До окупації чоловік був одним з керівників поліції Балаклійщини, а коли прийшли російські загарбники - добровільно зголосився з ними співпрацювати та очолив окупаційний відділок.

"Після того, як Збройні сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої ЛНР. Але цього зробити не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ. Нині вирішується питання повідомлення про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. ДБР нагадує, що покарання за співпрацю з ворогом - невідворотне", - йдеться у повідомленні.

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ДБР затримало начальника окупаційної поліції Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська 01
ДБР затримало начальника окупаційної поліції Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська 02
ДБР затримало начальника окупаційної поліції Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська 03
ДБР затримало начальника окупаційної поліції Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська 04

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    тікав тікав та не втік )))
    наше ВСУ дуже швидко суне!!! не втече жодне падло!!!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    херово бежал....
  • Claudia Smith
    а встановіть ще відповідального за здачу Півдня. а, слабо? все шісток якихось ловите?
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