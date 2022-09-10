Батальйон "Донбас" захопив у Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових військових РФ, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадник Калайда. ФОТО

Батальйон "Донбас" 15-го полку Нацгвардії захопив у тільки шо звільненому Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових російських військових, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадника Олега Калайду.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Батальйон "Донбас" 15-го полку Нацгвардії захопив у тільки шо звільненому Куп‘янську 7 полонених, з них два кадрових російських військових, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадника Олега Калайду, який поступив на службу в російську поліцію в Балаклії. Зрадник, як і інші полонені, передані у спецслужби. "Россия всегда вас бросит, всегда". Усі, хто співпрацював з російськими окупантами миттєво фільтруються та затримуються, ніякої евакуації зрадників Росія не проводила, про втечу своїх військ російські генерали навіть багатьох своїх солдат не попереджали", - розповів журналіст.

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