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Воїни 113-ї бригади тероборони звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині. Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас. Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!" - розповів президент.

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Воїни 113-ї бригади тероборони звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині, - Зеленський 01
Воїни 113-ї бригади тероборони звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині, - Зеленський 02

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Сказали ж не коментувати, поки не закінчиться операція. Заберіть відеокамеру з бункера і дайте йому шашликів. А бійцям тероборони і ЗСУ велика подяка!
  • Юрий Педаченко
    Неймовірні кадри https://www.youtube.com/watch?v=qHyvrH1qEQc
  • Чиста Пречиста
    Вслід за ЗСУ має прийти український зв'язок, радіо і тв. І назавжди відключене і заблоковане все рашистське!
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