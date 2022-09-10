Воїни 113-ї бригади тероборони звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині. Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас. Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!" - розповів президент.

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