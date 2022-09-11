Новини Фото • Війна

Воїни спецпідрозділу "KRAKEN" підняли прапор України в Савинцях на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО

14 44612
Селище міського типу Савинці Балаклійського району звільнено від російських окупаційни військ.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив український боєць Сергій Величко (Чилі).

"Субота, 10 число, 11 годин. Савинська селищна рада. Савинці - це Україна, ніяких ганчірок тут не буде. Все буде Україна", - наголосив український захисник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про наступ на Харківщині: Російське командування не могло зрозуміти, що відбувається. Всі їхні контрзаходи виявилися помилковими

Також у мережі з’явилося фото, на якому наші воїни ЗСУ сфотографувалися із прапором на тлі сільради.

Воїни спецпідрозділу KRAKEN підняли прапор України в Савинцях на Харківщині 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Героям слава !!! Рідненькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
  • Nataliya Mischenko
    Красень!
  • Валентина Саюн c856325a
    Боріться і перемагайте. Україна понад усе
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини