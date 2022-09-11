Воїни спецпідрозділу "KRAKEN" підняли прапор України в Савинцях на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО
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Селище міського типу Савинці Балаклійського району звільнено від російських окупаційни військ.
Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив український боєць Сергій Величко (Чилі).
"Субота, 10 число, 11 годин. Савинська селищна рада. Савинці - це Україна, ніяких ганчірок тут не буде. Все буде Україна", - наголосив український захисник.
Також у мережі з’явилося фото, на якому наші воїни ЗСУ сфотографувалися із прапором на тлі сільради.