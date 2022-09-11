ЗСУ "затрофеїли" рідкісний російський РЛК "Зоопарк-1М" на Харківщині. ФОТОрепортаж

Українські захисники захопили російський радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1М".

Про це повідомляє пресцентр Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Парад кацапського ленд лізу продовдується. На цей раз наші козаки затрофеїли "дуже рідкого звіра". Це перший, з початку повномасштабного вторгнення робочий екземпляр РЛК розвідки і контролю стрільби 1Л219 "Зоопарк-1" захоплений у кацапів", - йдеться в повідомленні.

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