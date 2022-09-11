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ЗСУ "затрофеїли" рідкісний російський РЛК "Зоопарк-1М" на Харківщині. ФОТОрепортаж

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Українські захисники захопили російський радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1М".

Про це повідомляє пресцентр Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Парад кацапського ленд лізу продовдується. На цей раз наші козаки затрофеїли "дуже рідкого звіра". Це перший, з початку повномасштабного вторгнення робочий екземпляр РЛК розвідки і контролю стрільби 1Л219 "Зоопарк-1" захоплений у кацапів", - йдеться в повідомленні.

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ЗСУ затрофеїли рідкісний російський РЛК Зоопарк-1М на Харківщині 01
ЗСУ затрофеїли рідкісний російський РЛК Зоопарк-1М на Харківщині 02
ЗСУ затрофеїли рідкісний російський РЛК Зоопарк-1М на Харківщині 03
ЗСУ затрофеїли рідкісний російський РЛК Зоопарк-1М на Харківщині 04

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Топ коментарі

  • Igor Grytselyak
    Зоопарк є,тільки шкода ,що мавпи всі повтікали(Їх можна було б поміняти на азовців .
  • Evgeny N
    Та там вся московія - зоопарк, а всі тварини в ньому хворі на сказ. Тільки фізична ліквідація зупинить розповсюдження цієї хвороби.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    з Днем ТАНКІСТІВ !!!! Танкістів України!!!
    Бережи вас Боженька!

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