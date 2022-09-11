Українським воїнам на фронт передадуть пічки-буржуйки. ФОТО

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" передають на фронт пічки-буржуйки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську солідарність".

"Збройні Сили України просуваються вперед, звільняючи населені пункти і наших співвітчизників на Харківщині та Херсонщині. Ми ж тримаємо за них кулаки і думаємо на два кроки вперед, як забезпечити кожного українського воїна всім необхідним", - пояснює Порошенко.





"Ви вже звикли за більш як півроку війни, що наша команда сконцентрована на дуже високотехнологічних речах: на стратегічних дронах, на роботах, на бронетехніці. Ну і на пікапах, бронежилетах, касках, радіостанціях. Але наближається зима. Буде холодно. І окрім генераторів, ми вирішили забезпечити наших захисників буржуйками", - пояснює Порошенко.

Волонтери знають, буржуйка потрібна в кожному окопі, в кожній землянці. "Буржуйки дуже добре гріють. Дрова в них горять по 8-10 годин. Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров", - говорить Порошенко.

Фонд Порошенка з волонтерами також передають у новостворену бригаду понад 200 радіостанцій Motorola та оснащення для зв’язку.

Днями Порошенко разом з послом Естонії побував на випробуваннях безпілотного робота THeMIS для евакуації поранених. Унікальну машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, Порошенко передав парамедикам батальйону "Госпітальєри".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ отримають комплект радіостанцій Motorola. ФОТО

Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.