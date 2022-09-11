Наслідки нічного обстрілу Харкова військами РФ: Ракета, яку випустили з Бєлгородської області, влучила поблизу стадіону. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вночі завдали ракетного удару по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"Вночі 11 вересня російська армія завдала ракетного удару по Індустріальному району м. Харкова. Ракета влучила у землю поблизу спортивного стадіону. В одній з адміністративних будівель вибито вікна та пошкоджено дах", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ракетного удару РФ утворилась воронка діаметром майже 9 метрів та глибиною 4 метри.

Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

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