Наслідки ворожого ракетного удару по Вознесенську. ФОТОрепортаж

Вночі ракетами наземного базування "Онікс" із берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму завдано ударів по Вознесенському і Миколаївському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, силами протиповітряної оборони 2 ракети знищено у повітрі.

"Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий будинок в Миколаєві, пошкодження отримали й кілька навколишніх житлових будинків. Постраждали 9 цивільних осіб, 3 з них госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", ближче до ранку, з напрямку Азовського моря ворожою стратегічною авіацією атаковано Березнегувацьку громаду. 2 крилаті ракети Х-22 влучили у приватний сектор. Зруйновано 2 житлові будинки. Постраждало 5 людей.

" Ранком Миколаївщина знов зазнала ракетної атаки. Стратегічною авіацією ворог випустив по Вознесенську 3 крилаті ракети Х-555, які влучили в елеватор із запасами пшениці. Виникла пожежа, яка оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих нема", - резюмують у ОК "Південь".

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