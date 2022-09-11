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Наслідки ворожого ракетного удару по Вознесенську. ФОТОрепортаж

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Вночі ракетами наземного базування "Онікс" із берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму завдано ударів по Вознесенському і Миколаївському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, силами протиповітряної оборони 2 ракети знищено у повітрі.

"Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий будинок в Миколаєві, пошкодження отримали й кілька навколишніх житлових будинків. Постраждали 9 цивільних осіб, 3 з них госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", ближче до ранку, з напрямку Азовського моря ворожою стратегічною авіацією атаковано Березнегувацьку громаду. 2 крилаті ракети Х-22 влучили у приватний сектор. Зруйновано 2 житлові будинки. Постраждало 5 людей.

" Ранком Миколаївщина знов зазнала ракетної атаки. Стратегічною авіацією ворог випустив по Вознесенську 3 крилаті ракети Х-555, які влучили в елеватор із запасами пшениці. Виникла пожежа, яка оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих нема", - резюмують у ОК "Південь".

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    із берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму завдано ударів

    : https://censor.net/ua/p3366416

    Ось і відповідь про перемовини - НІЯКИХ перемовин докі не виметуттся з Криму ‼️‼️‼️
  • Анатолий К 65c6a92d
    Терористи. росія-країна терорист. Російська мова-мова терориста. Сцикуни на плолі бою, і б'ють здалеку по зерносховищах і будинках громадян. Б'ють з тих літаків і тими ракетами, що колись виготовляли і українці.
  • Кіт Семен
    підори
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