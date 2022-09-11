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Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра. ФОТОрепортаж

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Російські окупанти вночі вдарили по середмістю Дніпра.

Наслідки руйнувань оприлюднив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпро після нічного ракетного удару по середмістю… Чортів "руський мір", - прокоментував очільник обладміністрації.

Нагадаємо в ніч на 11 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по середмістю Дніпра. Війська РФ поцілили прямо по житловому кварталу. Поранення дістав 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків.

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Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра 01
Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра 02
Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра 03
Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра 04
Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра 05
Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра 06
Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра 07
Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра 08
Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра 09

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Топ коментарі

  • nav svargi
    bylo bi neploho - vesj spisok teh raketchikov / pilotov otrimatj....a potom....
  • Игорь Игорев bb07bd2d
    Какой нужно быть стратегической тварью , бомбить мирные районы города , дети не дети , все живое..
  • Peter Zeihann
    Страна террорист системно уничтожает мирное население, люди стали заложниками отсутствие инфраструктуры в виде бомбоубежищ потому что гнусавый коротышка дороги строил и не готовил страну к войне и теперь видосики из бункера снимает целыми днями.
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