Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра. ФОТОрепортаж
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Російські окупанти вночі вдарили по середмістю Дніпра.
Наслідки руйнувань оприлюднив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дніпро після нічного ракетного удару по середмістю… Чортів "руський мір", - прокоментував очільник обладміністрації.
Нагадаємо в ніч на 11 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по середмістю Дніпра. Війська РФ поцілили прямо по житловому кварталу. Поранення дістав 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків.