Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі вдарили по середмістю Дніпра.

Наслідки руйнувань оприлюднив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпро після нічного ракетного удару по середмістю… Чортів "руський мір", - прокоментував очільник обладміністрації.

Нагадаємо в ніч на 11 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по середмістю Дніпра. Війська РФ поцілили прямо по житловому кварталу. Поранення дістав 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків.

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