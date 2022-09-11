Новини Фото • Війна

Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом. ФОТОрепортаж

21 06330
Проєкт будівництва в Україні заводу турецької компанії Baykar не скасовується через те, що війна триває.

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів генеральний директор компанії Халук Байрактар, інформує Цензор.НЕТ.

Компанія вже купила земельну ділянку в Україні під будівництво заводу. Там планують випускати не тільки Bayraktar TB2, а й інші моделі безпілотників: наприклад, важкий Akıncı та винищувач Kızılelma.

Байрактар повідомив Defense Express, що загальна площа центру в Україні буде понад 30 000 кв. метрів, а кількість українських фахівців інженерів та техніків має становити понад 300 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив гендиректора компанії "Байкар" Байрактара орденом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також видання оприлюднило макети майбутнього центру, в якому будуть вести розробку та виробництво безпілотників.

Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом 01
Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом 02
Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом 03
Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом 04

Також читайте: Три безпілотники Байрактар з акції Притули вже доставили в Україну, - керівник Baykar Makina

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • GoodWin
    думаю краще виробничі потужності під землею розмістити
  • Перехватчик
  • U A 03b737e8
    треба додати: коли буде знищена росія
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини