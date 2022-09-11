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На Харківщині війська РФ, тікаючи, полишили списки свого особового складу. ФОТОрепортаж

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Військові РФ настільки швидко тікали із села Нова Гусарівка Харківської області, що полишали там всі свої книги і списки особового складу.

Про це у телеграмі поінформувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"російські військові з в/ч 06414 (7-й ОМСП, ППД - Калінінград) настільки швидко тікали з с.Нова Гусарівка, Ізюмського району Харківської області, що полишали всі свої книги та списки особового складу, детальні записи, документи й записники, та навіть фото своїх близьких у блокнотах. Завдяки цим книгам обліку кожний рашист буде знайдений і не уникне від правосуддя", - йдеться у повідомленні.

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На Харківщині війська РФ, тікаючи, полишили списки свого особового складу 01
На Харківщині війська РФ, тікаючи, полишили списки свого особового складу 02

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Топ коментарі

  • Ziu Zou
    Кацапы героически бегут )))
  • arye z.
    Коли розпочалося навантаження штабної машини під час термінової евакуаці,ї начштабу стояв перед вибором. Що покласти в багажник - секретні документи та список особового складу чи зайвий унітаз. Перевага була віддана унітазу. Секретні списки ще надрукують, а унітаз - це абсолютна цінність, яку кидати не можна
  • Вася Шевченко f77d76ba
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