На Харківщині війська РФ, тікаючи, полишили списки свого особового складу. ФОТОрепортаж

Військові РФ настільки швидко тікали із села Нова Гусарівка Харківської області, що полишали там всі свої книги і списки особового складу.

Про це у телеграмі поінформувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"російські військові з в/ч 06414 (7-й ОМСП, ППД - Калінінград) настільки швидко тікали з с.Нова Гусарівка, Ізюмського району Харківської області, що полишали всі свої книги та списки особового складу, детальні записи, документи й записники, та навіть фото своїх близьких у блокнотах. Завдяки цим книгам обліку кожний рашист буде знайдений і не уникне від правосуддя", - йдеться у повідомленні.

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