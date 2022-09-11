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"Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня": у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку. ФОТОрепортаж

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У ЗСУ показали захоплену російську військову техніку на Харківщині.

Відповідні фото техніки військ РФ у телеграмі показало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня", - йдеться у коментарі до фото.

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Нагадаємо, Міноборони РФ назвало втечу на Харківщині "перегрупуванням" задля "досягнення мети спецоперації".

Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 01
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 02
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 03
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 04
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 05
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 06
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 07
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 08
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 09
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 10
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 11
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 12
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 13
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 14
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 15
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 16
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 17
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 18
Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня: у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку 19

Топ коментарі

  • Stanislav Bryzhyk
    "Мудрєц", "вєжлівиє дончанє" - їх там шо, з дурки набирають? Хоча чому я дивуюся...
  • Eight Wonder 56eae116
    Защита брони из дерева впечатляет, вторая армия мира с конца
  • Roman Skripnik
    ВСЕМ ПО ТАНКУ

    https://www.youtube.com/watch?v=aB6F3RKZFdA

    Походу из захваченного в наступлении под Харьковом, намможно создавать еще несколько бригад.
    А сколь БК захвачено... ой-ё
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