"Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня": у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку. ФОТОрепортаж

У ЗСУ показали захоплену російську військову техніку на Харківщині.

Відповідні фото техніки військ РФ у телеграмі показало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня", - йдеться у коментарі до фото.

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Нагадаємо, Міноборони РФ назвало втечу на Харківщині "перегрупуванням" задля "досягнення мети спецоперації".





































