"Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня": у ЗСУ показали захоплену на Харківщині російську військову техніку. ФОТОрепортаж
42 31194
У ЗСУ показали захоплену російську військову техніку на Харківщині.
Відповідні фото техніки військ РФ у телеграмі показало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Чьотка спланірованная програма по пєрєгрупєровкє войска за трі дня", - йдеться у коментарі до фото.
Нагадаємо, Міноборони РФ назвало втечу на Харківщині "перегрупуванням" задля "досягнення мети спецоперації".