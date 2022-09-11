Мічман Тихоокеанського флоту РФ Денис Баришев ліквідований на Харківщині розвідниками 25-ї бригади. ФОТО

Путін кидає в бій кого тільки можна, з усіх кінців Росії, абсолютно непідготовлених для наземної війни людей.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Бережи Камчатку! Якби беріг Камчатку, то не відірвало б ноги під Волоховим Яром. Кухоль мічмана Тихоокеанського флоту Дениса Баришева, який був знищений з засідки розвідниками 25-ї повітряно-десантної бригади. Путін кидає в бій кого тільки можна, з усіх кінців Росії, абсолютно непідготовлених для наземної війни людей", - розповів журналіст.

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