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Мічман Тихоокеанського флоту РФ Денис Баришев ліквідований на Харківщині розвідниками 25-ї бригади. ФОТО

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Путін кидає в бій кого тільки можна, з усіх кінців Росії, абсолютно непідготовлених для наземної війни людей.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Бережи Камчатку! Якби беріг Камчатку, то не відірвало б ноги під Волоховим Яром. Кухоль мічмана Тихоокеанського флоту Дениса Баришева, який був знищений з засідки розвідниками 25-ї повітряно-десантної бригади. Путін кидає в бій кого тільки можна, з усіх кінців Росії, абсолютно непідготовлених для наземної війни людей", - розповів журналіст.

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Мічман Тихоокеанського флоту РФ Денис Баришев ліквідований на Харківщині розвідниками 25-ї бригади 01

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Не пойму, почему японцы до сих пор не начали спецоперацию по возвращению южной части Сахалина и Курил в "радную хавань"?
    Вже на часі!
  • kelt kant
    японці просто не впевнені, що встигнуть повернути собі Курили, бо ЗСУ, судячи зі швидкості просування фронту на схід, можуть там опинитись скоріше за них, а нащо японцям потім сперечатися за ті Куріли з першою армією світу - із ЗСУ?
  • Владислав Васильченко
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