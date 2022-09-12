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Рашисти уночі завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщни, - ОВА. ФОТО

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У ніч проти 12 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по громадах Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Рашисти уночі завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщни, - ОВА 01

"Росіяни не вгамовуються з обстрілами наших міст та сіл. Вночі били з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський накрили вогнем тричі. Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнацій уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Понівечені будинки та газогін. Люди не постраждали.

Резніченко додає, що в інших районах області ніч минула спокійно. І на цю хвилину всюди тихо.

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