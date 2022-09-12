Рашисти уночі завдали ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщни, - ОВА. ФОТО

У ніч проти 12 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по громадах Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не вгамовуються з обстрілами наших міст та сіл. Вночі били з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський накрили вогнем тричі. Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнацій уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Понівечені будинки та газогін. Люди не постраждали.

Резніченко додає, що в інших районах області ніч минула спокійно. І на цю хвилину всюди тихо.