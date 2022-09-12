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Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено). ФОТОрепортаж

11 02113
Сьогодні вночі російскі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що, ймовірно, вогонь було завдано з боку Василівки.

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Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено) 02
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено) 03
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Топ коментарі

  • Fundador Null
    Путін єдиний хто зробить це місто Україномовним.
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    Нє, так діло не піде - вони будуть х..ть зі своєї території і жити не давати доти, доки їм не почне прилітати у відповідь. Кацапська потвора розуміє тільки один аргумент - чоботом по ***..лу
  • Oleg Zaporogec
    Розбудили серед ночі, мокшанські пітараси
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