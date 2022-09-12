Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено). ФОТОрепортаж
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Сьогодні вночі російскі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Сьогодні вночі, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, ймовірно, вогонь було завдано з боку Василівки.