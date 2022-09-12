Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську та обстріли по всій лінії фронту. ФОТО
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські ракети у Краматорську поцілили в лікарню, 2 приватні будинки та гараж. За попередньою інформацією, без постраждалих.
"Близько півночі росіяни обстріляли Костянтинівку - зайнялась суха трава на відкритій території, пошкоджено 2 будинки. Без жертв. На Донецькому напрямку ворог активно діяв у Мар'їнській та Авдіївський громадах. У Красногорівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, в Авдіївці - масований артобстріл центральної частини міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - інформує очільник регіону.
За його словами, у Бахмутському районі ніч минула відносно спокійно, окрім Парасковіївки. Там зруйновано 1 будинок і пошкоджено 13. Постраждалих немає.
"З кожним днем ризик потрапити під російський обстріл зростає. Не зволікайте - евакуюйтесь вчасно!", - звертається Кириленко до мешканців Донеччини.