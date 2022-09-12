Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську та обстріли по всій лінії фронту. ФОТО

Упродовж минулої ночі окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську та вели обстріли по лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські ракети у Краматорську поцілили в лікарню, 2 приватні будинки та гараж. За попередньою інформацією, без постраждалих.

"Близько півночі росіяни обстріляли Костянтинівку - зайнялась суха трава на відкритій території, пошкоджено 2 будинки. Без жертв. На Донецькому напрямку ворог активно діяв у Мар'їнській та Авдіївський громадах. У Красногорівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, в Авдіївці - масований артобстріл центральної частини міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - інформує очільник регіону.

За його словами, у Бахмутському районі ніч минула відносно спокійно, окрім Парасковіївки. Там зруйновано 1 будинок і пошкоджено 13. Постраждалих немає.

"З кожним днем ризик потрапити під російський обстріл зростає. Не зволікайте - евакуюйтесь вчасно!", - звертається Кириленко до мешканців Донеччини.

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