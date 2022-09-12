СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки "потенційних цілей" серед українських силовиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Під час спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб - колишнього керівника кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю (відоме як розформоване у 2015 році УБОЗ) МВС України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних керівництва Служби безпеки, посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ.
"Зібрані відомості він передавав своєму "зв’язковому" – кадровому співробітнику МВД РФ Сергію Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ.
Отриману інформацію окупанти використовують для визначення "потенційних цілей" серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування", - йдеться у повідомленні.
Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.