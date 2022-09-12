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СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки "потенційних цілей" серед українських силовиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Під час спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб - колишнього керівника кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю (відоме як розформоване у 2015 році УБОЗ) МВС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних керівництва Служби безпеки, посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ.

"Зібрані відомості він передавав своєму "зв’язковому" – кадровому співробітнику МВД РФ Сергію Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ.

Отриману інформацію окупанти використовують для визначення "потенційних цілей" серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки потенційних цілей серед українських силовиків 01
СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки потенційних цілей серед українських силовиків 02
СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки потенційних цілей серед українських силовиків 03
СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки потенційних цілей серед українських силовиків 04
СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки потенційних цілей серед українських силовиків 05

Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Цікаво,а як реагує СБУ на слова свого ж колеги з Харкова про Татарова,дерьмака і їм подібних. Може на часі уже прислухатися і чути.
  • Аметист
    Да у нас просто заповедник какой-то этих предателей. СБУ только сейчас стала замечать? А что ленивый Ваня-чёрт три года делал?
  • Victor Frey
    А якже Портнов??? Поїхав собі в Монако та ще й держприкордонслужба відморозилась бо бачте не можна персональні дані розголошувати
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