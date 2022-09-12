Новини Фото • Війна

Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод. ФОТОрепортаж

2 4896
У ніч проти 12 вересня російські загарбники завдали удару по Слов’янську Донецької області.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час обстрілу Слов’янська постраждали приватні будинки. У ніч на 12 вересня значних руйнувань зазнали декілька домоволодінь на вулиці Ярослава Мудрого. Окрім того, ворог влучив у територію цегляного заводу. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську та обстріли по всій лінії фронту. ФОТО


Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод 02
Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод 03
Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод 04
Обстріл росіянами Слов’янська. Зазнали руйнацій приватні будинки та завод 05

ТОП-новини

всі новини