У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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У деокупованому селищі Шевченкове на Харківщині прокурори фіксують воєнні злочини російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
"Наразі прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно з поліцейськими проведено низку оглядів у смт Шевченкове. Серед основних руйнувань - цивільна інфраструктура населеного пункту: житлові будинки, автовокзал, адміністративні будівлі", - йдеться в повідомленні.