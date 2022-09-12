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У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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У деокупованому селищі Шевченкове на Харківщині прокурори фіксують воєнні злочини російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"Наразі прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно з поліцейськими проведено низку оглядів у смт Шевченкове. Серед основних руйнувань - цивільна інфраструктура населеного пункту: житлові будинки, автовокзал, адміністративні будівлі", - йдеться в повідомленні.

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У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура 01
У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура 02
У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура 03
У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура 04
У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура 05
У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура 06

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    сами ******** жить не хотят и не могут как люди..... и кругом сеят хаос разрушения беды гибель ужас и мрак...
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Важко дивитись на це, хіба це люди, це - дика збожеволівша орда, ніяких ознак адекватності, тільки знищувати, а не брати в полон за Женевською конвенцією, відповідь має бути тільки адекватна і така сама жорстока, тільки тоді доходить до цих виродків.
  • Onufri Zagloba
    У кацапів автостанції (і не тільки, а взагалі зупинки автобусів) давно перетворені на сральники. Люди розповідають, що кацапи гадять на підлогу, підземні громадські туалети регулярно переповняються г...ном до самого входу на рівні землі. Автостанції давно не потрібні, бо якщо платять, то прямо водилі, і не завжди грошима, а переважно матюками або в морду.
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