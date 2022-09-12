Футболісти "Карпат" вийшли на матч у футболках із цифрою 80 на честь 80-ї ДШБр. ФОТО
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Футболісти зіграли матч у футболках, присвячених львівським десантникам.
Про це бригада повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час матчу футболісти ФК "Карпати" вийшли на стадіон у футболках із цифрою 80 на честь нашої бригади. Серед наших десантників є чимало вірних вболівальників львівського клубу, які продовжують спостерігати за успіхами рідної команди навіть на передовій", - йдеться в повідомленні.