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Окупанти влаштували у Балаклії катівню. ФОТОрепортаж

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У визволеній Балаклії в одному з підвалів українські військові виявили катівню, де загарбники мучили українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

У Балаклії в одному з підвалів виявили катівню. Стіни усі обклеєні плакатами з методичками про "укронацизм". Поруч — стілець з молотком, скотч і використані рукавички. А навпроти — камери утримання. В іншому приміщенні — стяжки й сліди крові.

Правоохоронні органи опрацьовують знайдене.

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Окупанти влаштували у Балаклії катівню 01

Окупанти влаштували у Балаклії катівню 02

Окупанти влаштували у Балаклії катівню 03

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
  • Nikolai Chizhevsky
    Ще буде100 Буч після деокупаціїї Херсонщини та Запоріжжя
  • Старый зольдат
    Марик перекроет ВСЁ.
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