Окупанти влаштували у Балаклії катівню. ФОТОрепортаж
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У визволеній Балаклії в одному з підвалів українські військові виявили катівню, де загарбники мучили українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".
У Балаклії в одному з підвалів виявили катівню. Стіни усі обклеєні плакатами з методичками про "укронацизм". Поруч — стілець з молотком, скотч і використані рукавички. А навпроти — камери утримання. В іншому приміщенні — стяжки й сліди крові.
Правоохоронні органи опрацьовують знайдене.