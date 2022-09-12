У Кам’янському попрощались із шістьма захисниками України, загиблими на Донбасі. ФОТОрепортаж

Кам’янське Дніпропетровської області 12 вересня попрощалось із шістьма захисниками України, які загинули днями, звільняючи Донбас від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на poglyad.info.

Сотні мешканців Кам’янського зібрались вдень 12 вересня на цвинтарі Соцміста, де в цей день ховали шістьох бійців, загиблих під час повномасштабного російського вторгнення.

Серед тих, хто прийшов попрощатись із загиблими, були представники міського самоврядування. Також в натовпі можна було побачити відомих в місті волонтерів, політиків, бізнесменів та громадських активістів. Звичайно, було багато військових, навіть поранених.

Труни з тілами воїнів люди проводжали, стаючи на коліно. Багато хто плакав. Комусь стало погано, і нагодилися на допомогу лікарі швидкої, які чергували на цвинтарі.

В натовпі було чимало людей, які знали загиблих, тому, прислухаючись, можна було дізнатись дещо про них. Загалом виходило - звичайні чоловіки, в їхньому цивільному житті не було нічого особливо героїчного.

Кам’янчан, які бажали попрощатись з полеглими, виявилось так багато, що військові закликали обмежувати час прощання, щоб не затягувати церемонію.

Жінки плакали, обнімаючись. Чоловіки зціплювали зуби. Бойові побратими крізь зуби цідили обіцянки відплатити ворогу і закінчити справу, за яку загинули товариші.

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Також повідомляється, що 8 вересня в бойових діях у Волноваському районі Донецької області, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії загинули старший сержант Полунін Андрій Володимирович, старший солдат Троян Олег Олегович, солдат Лисенко Владислав Миколайович, молодший сержант Филимонов Роман Олександрович, солдат Пархоменко Сергій Вікторович, молодший сержант Зубченко Василь Васильович.















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Андрій Полунін народився 13 липня 1977 року. У 1996 році закінчив Дніпродзержинський металургійний технікум. Упродовж 1998 – 2022 років працював на металургійному комбінаті. З перших днів повномасштабної війни став на захист Батьківщини. У нього залишилися дружина, син та брат.

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