Тіла ще чотирьох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

У звільненому від окупантів селі на Харківщині виявлено ще 4 тіла мирних мешканців зі слідами катувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Після деокупації с. Залізничне Харківської області місцеві мешканці звернулися до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельчан. 11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла зі слідам катувань. Три з них поховані на території домоволодінь, ще одне був закопаний на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне", - йдеться у повідомленні.

За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові під час окупації населеного пункту. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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