Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Загинув чоловік, постраждали 3 особи. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Харкова загинув чоловік, постраждали 3 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Близько 13:15 російські окупанти обстріляли три райони Харкова.

"У Київському районі пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Загинув 37-річний чоловік. Травмовано чоловіків 43 та 50 років. В Основ’янському районі окупанти влучили у підприємство. Частково зруйновано будівлю, пошкоджено службові автомобілі та автівки співробітників. Отримав поранення 51-річний працівник фірми. У Салтівському районі частина від касетного снаряду влучила у ґрунт поряд з житловим будинком. Пошкоджень немає", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, російська армія обстріляла Харків з РСЗВ "Ураган".

Правоохоронці провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів.

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