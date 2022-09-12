Новини Фото • Війна

Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

16 68737
Поліцейські провели обстеження деокупованого села Уди Золочівської громади на території Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція 01

Населений пункт значно постраждав від дій військових РФ, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів. Жодного місцевого мешканця в Удахі не залишилось.

Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція 02
Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція 03
Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція 04
Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція 05

Також дивіться: У деокупованому Шевченковому війська РФ зруйнували автовокзал, адмінбудівлі та житлові будинки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Під час обстеження на подвір’ї домоволодіння була виявлена протипіхотна міна ПФМ-1 "Лепесток", яку знешкодили спеціалісти-вибухотехніки.

Проведено обстеження деокупованого села Уди на Харківщині, - Нацполіція 06

"Правоохоронці задокументували пошкодження для подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Тіла ще чотирьох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614


  • Maxim Ak-Murza
    Разминирование после русских - тоже та еще работка. Это зверье минирует все - от тушек своих же дохлых до детских игрушек. Тут надо проверять буквально каждый квадратный метр.
  • ПравдаЛюбка
    https://youtube.com/shorts/eoynUaSBKP8?feature=share



    YOUTUBE.COM


    "Ти, ****, здохнеш в цім краю!", - автор знаменитой поэзии "Никогда мы не будем братьями"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини