У Франції росіяни побили двох українок з Ізюма за прослуховування української музики. ФОТО

У неділю ввечері в комуні Рокбрюн-Кап-Мартен на південному узбережжі Франції росіяни побили двох українок з Ізюма за прослуховування української музики.

Про це у фейсбуці повідомив віцепрезидент асоціації "Об'єднання українців у Франції" Володимир Когутяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в 22:30, в Roquebrune-Cap-Martin, двох українських дівчат побили росіяни за те що вони слухали українську музику. На цей момент, злочинців ще не знайдено", - йдеться у дописі.





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Посольство України у Франції взяло на особливий контроль цю справу, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу побиття двох українок. Дипломати взаємодіють з французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані", - зазначив Ніколенко.