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У Франції росіяни побили двох українок з Ізюма за прослуховування української музики. ФОТО

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У неділю ввечері в комуні Рокбрюн-Кап-Мартен на південному узбережжі Франції росіяни побили двох українок з Ізюма за прослуховування української музики.

Про це у фейсбуці повідомив віцепрезидент асоціації "Об'єднання українців у Франції" Володимир Когутяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в 22:30, в Roquebrune-Cap-Martin, двох українських дівчат побили росіяни за те що вони слухали українську музику. На цей момент, злочинців ще не знайдено", - йдеться у дописі.

У Франції росіяни побили двох українок з Ізюма за прослуховування української музики 01
У Франції росіяни побили двох українок з Ізюма за прослуховування української музики 02

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Посольство України у Франції взяло на особливий контроль цю справу, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу побиття двох українок. Дипломати взаємодіють з французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані", - зазначив Ніколенко.

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Рве кацапів від люті на тлі такої ганьби....
    А папа римський вистави єдності робить....
  • Skifik z pivdnya
    И били небось доблестные орко мужики? Это же так по сруськи.
  • Oleksandr Onys
    Це війна путіна, це не війна росіян, ага
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