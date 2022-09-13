Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будинки. Є загиблий. ФОТОрепортаж

Увечері, 12 вересня, російські окупаційні війська завдали масованого удару по житловим кварталам міста Cлов’янськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"Учора ввечері місто знову зазнало масованого обстрілу. Два прильоти у багатоповерхову забудову. Пряме влучання у п'ятиповерхівку на вул. Поштовій, 12. Постраждали й розташовані поруч будинки на вул. Свободи. Ще один "приліт" – біля багатоповерхівки на Світлодарській,3. Також пошкоджено довколишні будинки. Місця інших попадань встановлюються ДСНС та поліцією", - йдеться у повідомлнні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу поранено жінку та загинув 86-річний чоловік.

Вадим Лях додав, що з ранку РЕМ веде роботи на місцях прильотів. Ремонтники займаються відновленням подачі електроенергії на вул. Ярослава Мудрого та обстеженням ушкоджень на Поштовій, Свободи та Світлодарській.

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