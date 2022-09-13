Росіяни масовано обстріляли Слов’янськ. Прильоти у п’ятиповерхівку, пошкоджені приватні будинки. Є загиблий. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.
"Учора ввечері місто знову зазнало масованого обстрілу. Два прильоти у багатоповерхову забудову. Пряме влучання у п'ятиповерхівку на вул. Поштовій, 12. Постраждали й розташовані поруч будинки на вул. Свободи. Ще один "приліт" – біля багатоповерхівки на Світлодарській,3. Також пошкоджено довколишні будинки. Місця інших попадань встановлюються ДСНС та поліцією", - йдеться у повідомлнні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу поранено жінку та загинув 86-річний чоловік.
Вадим Лях додав, що з ранку РЕМ веде роботи на місцях прильотів. Ремонтники займаються відновленням подачі електроенергії на вул. Ярослава Мудрого та обстеженням ушкоджень на Поштовій, Свободи та Світлодарській.