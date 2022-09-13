Вночі росіяни обстріляли Лозову, влучили в об’єкт освіти. ФОТОрепортаж

Ніч на 13 вересня минула без обстрілів Харкова, однак близько 3 ночі ворог обстріляв Лозову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано. Проте близько 3 ночі ворог обстріляв Лозову. Є пряме влучання в об'єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначив він.



Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони області.



За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Харкові загинула 1 людина, 6 зазнали поранень. Також 1 людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі 2 поранених, один з них підірвався на міні в Руських Тишках. У Куп'янському районі 2 цивільних загинули.

"На звільнених територіях фіксуються воєнні злочини окупантів, залишається високою мінна небезпека. Наші військові, поліція, ДСНС вживають заходів щодо повернення на ці території мирного життя", - додав Синєгубов

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