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ЗСУ збили іранський ударний безпілотник, який застосовувала російська армія. ФОТОрепортаж

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Українські захисники збили іранський безпілотник Shahed-136 поблизу Куп’янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Стратком ЗСУ.

"З великою долею вірогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська. Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Йдеться про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФбойові безпілотники "Shahed 129".

Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.

За даними ЗМІ, Росія отримала від Ірану сотні безпілотників та збирається використати їх у війні проти України.

Читайте: Іранські безпілотники в РФ - не такі страшні, як їх малюють, - Повітряні сили ЗСУ

ЗСУ збили іранський ударний безпілотник, який застосовувала російська армія 01
ЗСУ збили іранський ударний безпілотник, який застосовувала російська армія 02
ЗСУ збили іранський ударний безпілотник, який застосовувала російська армія 03
ЗСУ збили іранський ударний безпілотник, який застосовувала російська армія 04

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Топ коментарі

  • Дмитрий Selftravel
    У граждан Ирана отозвать все визы,разрешения и отправить домой....строить беспилотники.Нех.. тут в Украине рестораны и кальянные открывать.Все в родной Иран.Домой,на родину.
  • Valter Valter
    Украина разорвет отношения с Ираном или мы молча вытрем сопли кулаком и дальше будем не замечать?
  • kseniya lyesovalova
    Разорвать отношения с Ираном и запретить иранцам посещать Украину , выдавать им вид на жительство и т д .
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