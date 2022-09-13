"Фонд Добра та Любові" надаватиме гаряче харчування у найбільш постраждалих районах Харкова. ФОТО

У Харкові запрацювала мобільна кухня МБО "Фонд Добра та Любові" для містян, що дає можливість нагодувати півтори тисячі людей щодня. Волонтери фонду готують перші та другі страви - супи, каші, салати та напої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр фонду.

Проєкт реалізується у партнерстві з Міжнародною благодійною організацією "Christian Refugee Relief", West Support incorporated in Ukraine та депутаткою Марією Мезенцевою.

Автономна кухня розміщена у пересувному трейлері, який обладнаний для життя в ньому волонтерів, і відтак може використовуватися для довготривалих відряджень навіть у критичні райони.

Кухня працює щодня у найбільш постраждалих районах Харкова. Уразливим категоріям населення їжу адресно доставляють волонтери фонду.

Загалом за час війни МБО "Фонд Добра та Любові" надав харків'янам понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Її отримали військові, переселенці, люди, постражалі від воєнних дій, пенсіонери, багатодітні та малозабезпечені родини та люди з інвалідністю.











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