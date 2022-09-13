Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який обстрілював Харківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники полонили російського військового, який обстрілював Харківщину.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Ним виявився російський артилерист 2001 року народження. Він розповів, що його кинули товариші по службі, коли тікали після наступу Сил оборони України.

Ще з початку березня загарбник періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв та Печеніги, Коробочкине.

У ДПСУ повідомили, що це тривало до 11 вересня. Тоді Сили оборони України розбили ворожий дивізіон та змусили окупантів тікати.

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Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі уточнив, що росіянин - із Калінінградської області, обіймав посаду навідника самохідної гаубиці.

"В Україну він потрапив у березні та разом з іншими окупантами обстрілював українські міста і села.



Під час наступу Сил оборони України "бойові друзі" та командири про нього просто забули. Затримали його, коли він намагався самотужки пробратися на схід", - написав журналіст.









