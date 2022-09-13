Партизани підірвали патруль окупантів у Маріуполі, трьох рашистів госпіталізували, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани підірвали патруль російских окупантів.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо підтвердження підриву патрулю окупантів по вул. Карпинського Кальміуського району, які намагались стерти "Ї" та наздогнати наших "художників", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, трьох окупантів госпіталізовано в лікарню Донецька, вони живі. Ніхто з "художників" не постраждав та всі знаходяться в безпеці.

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