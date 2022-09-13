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Партизани підірвали патруль окупантів у Маріуполі, трьох рашистів госпіталізували, - Андрющенко. ФОТО

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У тимчасово окупованому Маріуполі партизани підірвали патруль російских окупантів.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо підтвердження підриву патрулю окупантів по вул. Карпинського Кальміуського району, які намагались стерти "Ї" та наздогнати наших "художників", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, трьох окупантів госпіталізовано в лікарню Донецька, вони живі. Ніхто з "художників" не постраждав та всі знаходяться в безпеці.

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Партизани підірвали патруль окупантів у Маріуполі, трьох рашистів госпіталізували, - Андрющенко 01
Партизани підірвали патруль окупантів у Маріуполі, трьох рашистів госпіталізували, - Андрющенко 02

Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
  • Sophia-Maria Duglass
    Андрій Іллєнко

    3 ч. ·

    Якого біса депутати опзж та інша рашистська мразь їздить по Києву на лексусах з озброєною охороною, рішає якісь вапроси, ходить у ВР?

    Вони мали б сидіти по підвалах у найкращому для них випадку.

    Лексуси давно мали бути віддані на армію, а тітушки з охорони мити парашу в казармі (на фронт забагато честі).



    Мене верне від думки, що ця мразота збирається знову відсидітися, переназватися, лишитися при баблі і далі щось рішати в цій країні.

  • Маркиз
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