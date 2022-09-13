Бійцям на фронт передадуть 10 тис. порцій сухих грибних супів. Потрібні крупи та ще 60 кг грибів, - волонтер Боєчко

Учора, 12 вересня, благодійний фонд "Мураха" та "Кухарська сотня столиці" підписали угоду про спільне виготовлення 10 тисяч порцій супів з карпатськими білими грибами.

Про це повідомив у фейсбуці учасник благодійного фонду волонтер Андрій Боєчко, інформує Цензор.НЕТ.

3а його словами, з 5 по 10 вересня 7 волонтерів БФ "Мураха" та 5 волонтерів з Верховини і Косова збирали та сушили гриби на високогірній полонині Дуконя.

"Ідея здійснити таку акцію належить кращому і найвідомішому грибникові України Юрій Соломченко. Саме він організував групу підтримки нашого Центру спротиву окупації "Мураха" в Карпатах. За три дні зібрано понад 400 кг. білого гриба. Завдяки допомозі місцевого підрозділу УТМР та братії монастиря Дуконя ми змогли висушити ці гриби і зберегти урожай. Величезну підтримку надав також місцевий житель Іван Крамар, в хатині якого ми висушили майже половину зібраних грибів. Крім цього, Іван передав на потреби ЗСУ майже 30 кг. висушеного Іван-чаю", - йдеться у повідомленні.

Боєчко зазначає, що всі зібрані гриби вже в Києві.

"Сьогодні "Кухарська сотня столиці" починає виготовляти сухі супи і передавати їх на фронт.

"Хочу звернутися до всіх, хто має крупи, спеції та овочі, - поділіться з дівчатами, що готуватимуть супи. Крім того, звертаюся до жителів Карпат - поділіться з нами зібраними грибами. Хто може вислати безкоштовно, отримає подяку і повагу від усіх нас та бійців на фронті. Нам не вистачає кілограмів 50-60. Якщо дасте гарну ціну на гриби, викупимо. Давно підмічено, що природа в рік біди і катаклізмів дає людям надзвичайно щедрий врожай грибів та ягід. 2022 рік є саме таким. В Карпатах величезна кількість грибів. Тому сподіваюся на допомогу від горян", - резюмує Боєчко.

Також читайте: Українським воїнам на фронт передадуть пічки-буржуйки. ФОТО























