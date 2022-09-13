Розірваний на шматки російський Т-72Б3М поблизу Гракового на Харківщині: Так має виглядати російський "Вагнер". ФОТО

На стволі танка, який супроводжував вантажівку РФ, видніється напис "Вагнер".

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ось як має виглядати російський "Вагнер"! Новітній російський Т-72Б3М зразка 2016 року з надписом на стволі "Вагнер", розірваний на шматки вибухом боєкомплекту на зупинці автобусу біля села Граково. Танк супроводжував вантажну машину, яка перевозила боєприпаси, і танк, і вантажівка були знищені на початку Балаклійського прориву із засідки групою українських бійців з поки що невідомого підрозділу", - розповів журналіст.

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