У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у прсслежбі СБУ та у Офісі Генпрокурора.
"Один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він "полював" на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога. Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.
Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він "працював" на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Телеграм-чатів. Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України", - йдеться у повідомленні СБУ.
У ході обшуку за місцем проживання коригувальника вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби РФ, зміст яких підтверджує збір та передачу зазначених даних. Наразі коригувальнику повідомлено про підозру, а іншому фігуранту підозра готується.