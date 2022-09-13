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У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Співробітники СБУ затримали ще двох агентів російських спецслужб у Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у прсслежбі СБУ та у Офісі Генпрокурора.

"Один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він "полював" на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога. Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.

У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту 01

Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він "працював" на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських Телеграм-чатів. Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України", - йдеться у повідомленні СБУ.

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У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту 02

У ході обшуку за місцем проживання коригувальника вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби РФ, зміст яких підтверджує збір та передачу зазначених даних. Наразі коригувальнику повідомлено про підозру, а іншому фігуранту підозра готується.

У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту 03


У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту 04
У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту 05
У Миколаєві затримали двох агентів РФ: відстежували HIMARS, позиції ЗСУ та коригували ракетні удари по місту 06

Топ коментарі

  • Олег Кущ e096799b
    Все химарсы давно уничтожены. Два раза. Всем агентам отбой.
  • Vitaliy Petrov f78ad4f4
    Если это не фейк (а зная наше СБУ, это может быть с вероятностью 50\50) - повесить нах. Стыдно жить в одном городе с **********, которые зовут в него ракеты.

    Жаль что у нас импотентные силовые структуры. Если в Одессе судьи вместо сроков заставляют читать Кайдашеву Сiм`ю, или че-то в этом духе, то что мешает суду например проявить креативность и судить не за держзраду, а за МАССОВОЕ УБИЙСТВО ?

    Хотя я бы просто вешал. Еще и семье счет за верёвку, за то что воспитали такого хеусоса.
  • Roman Romal
    а скільки ше таких підорів штопаних, не викрито.......... 😡😡😡😡
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