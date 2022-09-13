З 19 вересня з окупованого Криму випускатимуть лише за наявності письмового дозволу військкома, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
12 86734
З 19 вересня виїзд з окупованого Криму буде можливим лише за наявності письмового дозволу військкома.
Про це пише Qirim.News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Видання опублікувало "документ", призначений транспортній компанії "ТРАНСКАРГО" від військового комісаріату. У ньому йдеться про організацію призову з мобілізації, нові правила переходу Кримського мосту та обмеження виїзду.