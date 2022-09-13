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З 19 вересня з окупованого Криму випускатимуть лише за наявності письмового дозволу військкома, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

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З 19 вересня виїзд з окупованого Криму буде можливим лише за наявності письмового дозволу військкома.

Про це пише Qirim.News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Видання опублікувало "документ", призначений транспортній компанії "ТРАНСКАРГО" від військового комісаріату. У ньому йдеться про організацію призову з мобілізації, нові правила переходу Кримського мосту та обмеження виїзду.

З 19 вересня з окупованого Криму випускатимуть лише за наявності письмового дозволу військкома, - ЗМІ 01

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Сейчас мост обвалят копытами
  • Nikolai Chizhevsky
    Валіть мужики і мужчінки через міст в краснодарский край пока не захлопнулась мишоловка,і вам краще і нам меньше куль витрачати на гарматне мясо
  • Petrov Viktor
    Как говорится, своею собственной рукой....захлопнулась мышеловка.
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