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Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь, - Резніков

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Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков за результатами зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий приймати в Києві великого друга України, міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони роблять зараз, постачаючи українській армії найсучасніший мобільний шпиталь, який урятує життя наших військових та цивільних осіб. Дякую друзям!" - написав Резніков.

Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь, - Резніков 01

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Топ коментарі

  • Олег Кущ e096799b
    Эстония - без слов. Просто респект.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    дякуємо..
    дійсно, хто хоче той допомагає, хто не хоче той відбрешки шукає...
  • Олег Кущ e096799b
    Если дойдет до организации Балто-Черноморского Союза, то автоматически поможеи.
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