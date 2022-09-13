Арештовано військову техніку та її компоненти, які привезли на ремонт з РФ і Білорусі. Вартість оцінюють у майже 300 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.
"До початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України це майно було ввезено на декілька українських підприємств для здійснення ремонту на замовлення Міноборони РБ, білоруських та російських підприємств", - йдеться у повідомленні.
Зауважується, що арештоване майно планують передати на потреби ЗСУ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
"Крім того, Міністерством фінансів США застосовано санкції щодо одного з таких білоруських підприємств, а основними замовниками послуг російських підприємств виступають федеральна служба військ національної гвардії РФ, міністерство внутрішніх справ РФ та управління справами президента РФ", - підкреслюються в Офісі Генпрокурора.