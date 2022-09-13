Арештовано військову техніку та її компоненти, які привезли на ремонт з РФ і Білорусі. Вартість оцінюють у майже 300 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано вертоліт, частини гвинтів для нього, а також авіаційний турбореактивний двигун та інше майно загальною вартістю майже 300 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

"До початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України це майно було ввезено на декілька українських підприємств для здійснення ремонту на замовлення Міноборони РБ, білоруських та російських підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що арештоване майно планують передати на потреби ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арештовано понад 1 млрд грн активів ексдепутата-єдинороса Крупчака (оновлено)

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

"Крім того, Міністерством фінансів США застосовано санкції щодо одного з таких білоруських підприємств, а основними замовниками послуг російських підприємств виступають федеральна служба військ національної гвардії РФ, міністерство внутрішніх справ РФ та управління справами президента РФ", - підкреслюються в Офісі Генпрокурора.







Також читайте: Майже 24 млн грн арештованих коштів підприємства зі структури "Роснефть" передали АРМА, - Офіс Генпрокурора









Читайте також: Арештовано корпоративні права російського підприємства на 350 млн грн: Виробник напівфабрикатів ухилився від сплати податків на 150 млн грн