Окупанти вдарили із "Градів" по Нікополю, - Резніченко. ФОТО

Вночі ворог 5 разів обстріляв Нікопольський район.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нікопольський район ворог обстріляв 5 разів за ніч. Минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла понад 700 родин. Енергетики лагодять", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, Нікополь росіяни накривали вогнем 4 рази. Атакували "Градами" і дроном-камікадзе. Пошкоджені з 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та 2 місцеві підприємства.





"Усю ніч боролися з наслідками вечірнього ракетного удару і потерпали від нових обстрілів…У Кривому Розі приборкували воду, яка розлилася після ракетної атаки по гідротехнічним спорудам міста. За уточненими даними, били росіяни ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу", - інформує очільник регіону.

Він також додає, що підтоплені 112 приватних будинків та подвір’їв. Люди евакуйовані.

Через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води майже 5 000 людей. Відновлювальні роботи тривають.





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