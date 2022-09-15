ОП про ліквідацію наслідків ракетного обстрілу гідротехнічних споруд Кривого Рогу: Ситуація контрольована, найближчим часом проблему буде усунено. ФОТОрепортаж

Ліквідація наслідків ракетного удару по Кривому Розі триває. Наразі рівень води в річці Інгулець вже почав знижатися.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч в Кривому Розі після ударів російськими ракетами. 112 будинків підтоплено. Співчуваю сім'ям, та головне, що живі і здорові! Місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації у безпечну зону. А рятувальники врятували 11 осіб", - зазначає він.

"Я писав, що виток об'ємів води сягнув 100 м кубічних. Внаслідок такого прориву, рівень води в річці Інгулець підвищився від 100 см до 190 см. Розуміючи проблему, для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд, нижче за течією. Після виснажливих робіт цієї довгої ночі, вдалося поставити перший затвір-шандор і зафіксували зниження рівня води на всіх ділянках на 4-6 см. Після встановлення другого затвору рівень води в річці вже знизився на 40 см", - додає Тимошенко.

За його словами, наразі рятувальники працюють над повною локалізацією витоку. Ситуація контрольована і вже найближчим часом проблему буде усунено.

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"Немає таких ракет, які б могли поцілити в наше бажання перемогти", - резюмує заступник глави ОП.

У соцмережах з’явилось відео з місця "прильоту" у Кривому Розі – пошкоджено дамбу на Карачунівському водосховищі, через що підвищився рівень води у річці Інгулець.

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.