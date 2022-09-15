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У деокупованому Ізюмі затримали двох зрадниць, які добровільно співпрацювали з представниками РФ. ФОТОрепортаж

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У звільненому від окупантів м. Ізюм викрито та затримано колишніх поліцейську та податківицю за підозрою у державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, експоліцейська вступила до лав так званої "Народної міліції" в Ізюмі. Вона вказувала військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель у місті. У липні їй було заочно повідомлено про підозру.

У деокупованому Ізюмі затримали двох зрадниць, які добровільно співпрацювали з представниками РФ 01

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У деокупованому Ізюмі затримали двох зрадниць, які добровільно співпрацювали з представниками РФ 02

Колишня податківиця також активно співпрацювала з представниками РФ. Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та виконувала обов’язки зі здійснення підбору кадрів та оформлення місцевих як працівників комунальних та інших служб. Також вона виявляла патріотично налаштованих громадян України, які перебували на тимчасово окупованій території Харківської області. Наразі їй повідомлено про підозру.

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Топ коментарі

  • stavr
    кацапських підстилок за грати і в буцигарню
    але ще скільки такого лайна в Україні...
  • Andrij Lembergskiy
    на днях вийдуть, або під заставу, абу отримають умовний термін, як отримали до них!((
  • Володимир Павлович
    гарненька, гуляла з німецькими офіцерами? ну так хто ж французам винуватий, що вони здали Францію практично без опору? І там більшу частину населення можна було звинуватити в колаборації з окупантами. Якби вона дійсно стріляла у своїх співвітчизників чи видавала б підпільників , то хіба б їй лише голову побрили?
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