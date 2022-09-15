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Ворог обстріляв село на Сумщині з території РФ. Пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

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Російські війська завдали удару по Хотінській громаді Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Ворог обстріляв село на Сумщині з території РФ. Пошкоджено будинки 01

"Село Костянтинівка Хотінської громади. Наслідки вчорашніх обстрілів. Росіяни вели вогонь зі своєї території.

Внаслідок обстрілу загорілася літня кухня. Зруйновані стіни та перекриття на даху. Будівля не підлягає ремонту. Також пошкоджені дах та вікна будинку поруч", - йдеться у повідомленні.


Ворог обстріляв село на Сумщині з території РФ. Пошкоджено будинки 02
Ворог обстріляв село на Сумщині з території РФ. Пошкоджено будинки 03
Ворог обстріляв село на Сумщині з території РФ. Пошкоджено будинки 04
Ворог обстріляв село на Сумщині з території РФ. Пошкоджено будинки 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни обстріляли з артилерії, мінометів і САУ Есманську й Шалигінську громади Сумщини


Ворог обстріляв село на Сумщині з території РФ. Пошкоджено будинки 06
Ворог обстріляв село на Сумщині з території РФ. Пошкоджено будинки 07
Ворог обстріляв село на Сумщині з території РФ. Пошкоджено будинки 08

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