Новини Фото • Війна

На Донеччині доценту вишу, директорці школи та працівниці РАЦСУ повідомлено про підозру. ФОТО

3 7757
Повідомлено про підозру мешканцям м. Маріуполя та смт Миронівський Бахмутського району, а також і мешканці м. Світлодарська, які у травні-липні 2022 року погодились співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації Донеччини і зайняли посади у псевдоустановах "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, доцент кафедри архітектури Приазовського державного технічного університету став так званим в.о. ректора вишу, директорка Миронівської загальноосвітньої школи №1 Світлодарської міської ВЦА очолила "муніципальний бюджетний загальноосвітній заклад "Миронівська школа №10 адміністрації м. Дебальцеве", а завідувачка сектору державної реєстрації актів цивільного стану адміністрації виконує обов’язки керуючого справами "адміністрації м. Світлодарська ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисницю, яка обкрадала загиблих військових, затримали на Донеччині

"На псевдопосадах підозрювані активно співпрацюють з окупаційним режимом РФ і, нехтуючи законами України, впроваджують в навчальний процес стандарти освіти держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині доценту вишу, директорці школи та працівниці РАЦСУ повідомлено про підозру 01
На Донеччині доценту вишу, директорці школи та працівниці РАЦСУ повідомлено про підозру 02
На Донеччині доценту вишу, директорці школи та працівниці РАЦСУ повідомлено про підозру 03

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури всім трьом заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України).

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини