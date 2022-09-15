На Донеччині доценту вишу, директорці школи та працівниці РАЦСУ повідомлено про підозру. ФОТО

Повідомлено про підозру мешканцям м. Маріуполя та смт Миронівський Бахмутського району, а також і мешканці м. Світлодарська, які у травні-липні 2022 року погодились співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації Донеччини і зайняли посади у псевдоустановах "ДНР".