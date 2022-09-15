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У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 15 вересня, у київському храмі Святого Миколи Набережного (ПЦУ), де похований Георгій Гонгадзе, пройшло поминальне богослужіння за всіма загиблими українськими журналістами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ініціювала захід Національна спілка журналістів України.

Зазначимо, що заупокійна служба напередодні Дня пам’яті українських журналістів на могилі Георгія Гонгадзе проводитиметься вже третій рік поспіль. Її мета – вшанування пам’яті всіх медійників, які загинули, виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок.

Цього року вшановували і всіх медійників, які загинули з часу початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Панахиду (літію) за загиблими журналістами відправив настоятель храму Святого Миколи Набережного протоієрей Стефан Яремчук. 

У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 01
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 02
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 03
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 04
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 05
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 06
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 07
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 08
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 09
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 10
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 11
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 12
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 13
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 14
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 15
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 16
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 17
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 18
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 19
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 20
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 21
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 22
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 23
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 24
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 25
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 26
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 27
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 28
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 29
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 30
У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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