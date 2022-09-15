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Митний термінал РФ горить на кордоні із Бєлгородською областю. ФОТО

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Влада Бєлгородської області РФ заявила, що внаслідок обстрілу ЗСУ загорівся митний термінал у селі Нєхотєєвка на кордоні з Україною.

Про пожежу повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

Митний термінал РФ горить на кордоні із Бєлгородською областю 01

Спочатку чиновник повідомив, що снаряд влучив у заправну станцію, яка не працює. Однак пізніше повідомив, що територія АЗС не постраждала, але  "внаслідок обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа".

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Топ коментарі

  • Fish Man
  • jklpqrs
    Хорошо горит
  • Владимир fd08a616
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