Митний термінал РФ горить на кордоні із Бєлгородською областю. ФОТО

Влада Бєлгородської області РФ заявила, що внаслідок обстрілу ЗСУ загорівся митний термінал у селі Нєхотєєвка на кордоні з Україною.

Про пожежу повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку чиновник повідомив, що снаряд влучив у заправну станцію, яка не працює. Однак пізніше повідомив, що територія АЗС не постраждала, але "внаслідок обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа".

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