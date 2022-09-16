Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, по Нікополю випущено понад 40 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Шість нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів…
Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах.
Найгарячіше було у Нікополі. Три обстріли. Понад 40 російських снарядів. Поранена 57-річна жінка.
У місті пошкоджені 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач.
Обстріли спричинили чотири пожежі. Полум’я вогнеборці уже приборкали.
У Червоногригорівській громаді понівечені 3 багатоповерхівки та магазин. Люди неушкоджені.
У Марганецькій та Зеленодольській громадах минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч минула спокійно і на цю хвилину тихо.