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Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, по Нікополю випущено понад 40 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

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Вночі росіяни вдарили із "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Шість нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів…

Росіяни били з "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах.

Найгарячіше було у Нікополі. Три обстріли. Понад 40 російських снарядів. Поранена 57-річна жінка.

У місті пошкоджені 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач.

Обстріли спричинили чотири пожежі. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Червоногригорівській громаді понівечені 3 багатоповерхівки та магазин. Люди неушкоджені.

У Марганецькій та Зеленодольській громадах минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч минула спокійно і на цю хвилину тихо.

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Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, по Нікополю випущено понад 40 снарядів, - Резніченко 01

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, по Нікополю випущено понад 40 снарядів, - Резніченко 02

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, по Нікополю випущено понад 40 снарядів, - Резніченко 03

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, по Нікополю випущено понад 40 снарядів, - Резніченко 04

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, по Нікополю випущено понад 40 снарядів, - Резніченко 05

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