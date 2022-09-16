На Харківщині українські бійці трофейним російським танком підбили інший ворожий танк Т-72Б3М, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Бійці 5-го мотопіхотного батальйону 93-і механізованої бригади затрофеїли російський Т-80БВМ та влучним пострілом поцілили у ворожий Т-72Б3М зразка 2016 року.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Унікальне фото. Башта російського танку Т-72Б3М зразка 2016 року, пробита російським підкаліберним снарядом "Манго" з відстані 3,5 км. На фото вирва від влучання та бризки крові з голови навідника, яку пробив також підкаліберний лом. Цікаво, що башта з такої відстані була пробита наскрізь, лоб вилетів через верхню частину башти. Також примітно, що цей Т-72Б3М зі складу 2-і гвардійської Таманськоі мотострілецької дивізії був знищений пострілом з іншого російського танку - Т-80БВМ 200-і мотострілецькоі бригади, який захопили як трофей бійці 5-го мотопіхотного батальйону 93-ї механізованої бригади.

Українські піхотинці з 5-го батальону навчились воювати на Т-80БВМ і провели на ньому чимало результативних боїв, цей влучний постріл був зроблений під час російськоі атаки під Ізюмом в районі села Нова Дмитрівка на початку травня 2022. 5-й батальйон, повністю сформований з мобілізованих та добровольців за три тижні, успішно відбив усі атаки російських гвардійців, і значно просунувся на своєму напрямку", -йдеться у повідомленні.





Юрій Бутусов зазначає, що у телеграм каналі "Бутусов плюс" є і фото російського навідника після ураження (фото 18+).

"Справа в тому, що після влучання двоє інших росіян кинули танки та втікли, а сам танк з надписом "Тамань сила!" на борту на малій швидкості докотився прямо до українців . Тому цей танкіст став єдиним росіянином, який зумів дістатись позицій 5-го батальону під Ізюмом", - додає журналіст.